Star della nazionale e dell'Nba al quadrangolare "Città della Spezia"

La Spezia - Due giorni di sport e di grande basket con il quadrangolare Città della Spezia che porterà al Pala Mariotti alcuni dei nomi più importanti della stagione, ex giocatori della nazionale e della massima serie statunitense l'Nba.

"Verranno qui giovani emergenti come Fantinelli - ha detto Giovanni Carpani della Fortitudo club Spezia -, il ligure Miaschi, ex nazionali del calibro di Stefano Mancinelli, Daniele Cinciarini e Peppe Poeta. Non mancheranno anche alcuni ex giocatori dell'Nba: Darius Johnson-Odom ex giocatore dei Lakers, Dejuan Blair ex San Antonio Spurs. Il livello di gioco sarà altissimo e anche lo spettacolo sarà garantito".

"Il quadrangolare sarà distribuito in due giornate - ha proseguito Carpani -. La prima sarà quella del 13 settembre con inizio alle 18.15 con la prima semifinale. La seconda semifinale sarà alle 20.30. Il sabato poi la 'finalina' sempre alle 18.15, la finale per il primo e secondo posto alle 20.30. Prima delle partite sarà organizzato un clinic pao per gli allenatori che inizierà dalle 14 alle 17".



Per la bigliettazione, la Fortitudo club Spezia metterà a disposizione una lista di punti vendita sulla propria pagina social e nelle città della Spezia, Genova e Carrara. E' disponibile anche per ulteriori informazioni la mail: eventi@foritudoclubspezia.it