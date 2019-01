Stage di kick boxing al Palazzetto, incasso a Genova ferita

La Spezia - Tutti i praticanti le discipline del ring (pugilato, kick-boxing etc.) sabato 19 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si ritroveranno allo Stage organizzato dalle Società spezzine S.C. VIRTUS 1906 e BOXING- CLASS LA SPEZIA presso la loro sede allenamenti del Palazzetto dello Sport della Spezia. L’Evento, patrocinato da Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comune della Spezia, vede come protagonista la solidarietà nei confronti dei cittadini genovesi colpiti dalla nota emergenza causata dal crollo del ponte Morandi. I dirigenti delle due Società organizzatrici, hanno pertanto deciso di chiamare come relatore il plurititolato Maestro delle discipline del ring, il Maestro Marco Nocentini di Genova. Il Maestro Nocentini vanta un impressionante palmares sportivo sia da atleta e sia da tecnico. Infatti, da agonista è stato Atleta Azzurro con ben 84 rappresentative nazionali; Medaglia d’Oro al Merito Sportivo CONI;

Guanto d’Oro ed alla Carriera Sportiva insignito direttamente dalla Federazione Francese di Boxe Francese Savate, massimo esponente del settore. Ha disputato 127 match nei vari stili con un record inarrivabile, infatti ne ha vinti 121, persi 4 e 2 no-contest. Da Tecnico, nella sua quarantennale esperienza, con oltre 20 brevetti acquisiti, vanta anche qua numerosissimi successi fra i quali: recentemente nel pugilato 6 finalisti ai Campionati Italiani, oltre a 18 campioni Liguri di Savate; 9 campioni Italiani di Zavate; 3 finalisti europei di Savate; 1 titolo europeo di Savate; 1 finalista europeo di Kick boxing; 3 titoli europei di Kick boxing; 1 titolo mondiale di Savate; 2 titoli mondiali di Kick boxing. I suoi meriti sportivi in qualità di Tecnico FPI presso la Società ARDITA di Genova, sono stati recentemente riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana dove, lo stesso Presidente del Comitato Regionale Ligure Consuelo Dessena, lo ha premiato. Gli atleti del pugno guantato, sabato potranno quindi avere l’occasione di seguire per 3 ore i consigli di un vero grande Maestro. La partecipazione prevede una quota di soli 10 € e l’intero ricavato sarà destinato in favore della cittadinanza genovese colpita dalla tragedia. Ad ufficializzare l’Evento sarà la presenza delle Autorità locali e regionali cui gli organizzatori consegneranno direttamente l’assegno con il ricavato.



Gli organizzatori ringraziano per la disponibilità gli sponsor OC Grafica, Premi Sports ed Attiva Sport Utility. Ricordando che le iscrizioni terminano mercoledì 16 gennaio, chi volesse iscriversi od avere maggiori informazioni può telefonare al 328.5467479 oppure inviare mail a sportclubvirtus@gmail.com