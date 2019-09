Stage del pluricampione mondiale Khieo Itthipol Akkasrivorn alla Muay Thai Piccioli

La Spezia - La Muay Thai Piccioli, scuola spezzina di boxe thailandese in attività dal 2005, inaugura la nuova stagione con uno stage, dedicato esclusivamente ai propri iscritti, tenuto dal Maestro thailandese, 5 volte Campione Del Mondo e detentore di un titolo Intercontinentale, "Khieo" Itthipol Akkasrivorn.

Il Maestro "Khieo", numero 3 nel ranking del Lumpinee Stadium di Bangkok, è stata una figura fondamentale nella formazione e preparazione all'insegnamento dell'istruttore Nicola Piccioli, suo allievo per 15 anni (con varie esperienze in Thailandia e collaborazioni con i più grandi maestri di Muay Thai) e dell'istruttore Fabio Luminiello al quale, dopo anni di pratica di questa disciplina, ha conferito il brevetto nazionale CONI.

Il 2019 ha portato agli atleti della scuola spezzina grandi soddisfazioni: tra questi si distinguono Alessandro Ulivelli e Salvatore Cancilla che hanno conseguito tre titoli italiani nella Muay Thai tecnica e nella K1 ai recenti campionati nazionali di Pescara.

La partecipazione a questo evento è stata un'ottima occasione per loro e per gli altri fighters di apprendere nuove tecniche e migliorare quelle già acquisite, in vista dei prossimi impegni sul ring che cominceranno con l’autunno. A conclusione della lezione di Muay Thai, il Maestro "Khieo" ha consegnato ad ogni atleta l'attestato di partecipazione al suo stage e posato per la foto ricordo, con grande soddisfazione da parte di tutti, soprattutto dell’atleta più giovane, di appena 13 anni.

A sancire l'importanza dell'evento per la città della Spezia è stato il gradito intervento dell'assessore allo sport Lorenzo Brogi, sempre attento a promuovere tutte le discipline sportive, che ha ringraziato il Maestro Khieo per la sua presenza e augurato a tutti gli atleti della scuola spezzina una stagione ricca di successi.