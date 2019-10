Staffetta spezzina, Zaniolo lascia il posto a Maggiore in under 21

La Spezia - Nicolò Zaniolo va da Mancini, perdonato e riammesso in nazionale maggiore. Si libera un posto a centrocampo con l'under 21 di Nicolato e quel posto è di Giulio Maggiore, suo concittadino e compagno di squadra da bambino. Buone notizie in casa Spezia per la convocazione dell'aquilotto con gli Azzurrini. Il mese scorso la prima chiamata, mezzo tempo in amichevole ma poi la tribuna per la partita successiva, quella vera. Il rischio di non venire confermato c'era. Ma la qualità di Maggiore, il fatto che Nicolato lo conosca molto bene da precedenti esperienze azzurre e, non ultime, le buone prestazioni in questo inizio di campionato di serie B hanno portato ad un esito che fa felice tutti da queste parti. Viaggio per due dalla Spezia, ci sarà anche Riccardo Marchizza.



Il comunicato.

Con tre punti all’attivo, frutto del netto successo (5-0) all’esordio sul Lussemburgo, la Nazionale Under 21 riprende la marcia nelle qualificazioni al Campionato Europeo con una doppia trasferta in Irlanda (10 ottobre) e Armenia (14 ottobre).

Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 23 calciatori, che si raduneranno nella serata di domenica a Milano per partire il giorno seguente alla volta di Dublino: prima chiamata per il centrocampista della Salernitana Fabio Maistro, mentre dopo la convocazione con la Nazionale maggiore per le gare di settembre tornano con l’Under 21 il difensore del Cagliari Luca Pellegrini e il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Parla inglese invece l’attacco degli Azzurrini: oltre a Moise Kean, in forza all’Everton, si rivede Patrick Cutrone, passato in estate dal Milan al Wolverhampton Wanderers.



L’elenco dei convocati



Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);



Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Pellegrini (Cagliari), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella);



Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Fabio Maistro (Salernitana), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone);



Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).