Staffetta d'argento per i canottieri speciali della Velocior agli Italiani di indoor rowing

La Spezia - Sorride agli Atleti Speciali della Canottieri Velocior presieduta da Domenico Rollo e allenati da Francesco Bernul e Rebecca Corsoni il Campionato Italiano di Indoor Rowing che si è svolto a Chianciano Terme organizzato dal Dlf Chiusi con la collaborazione della Federcanottaggio, nella Sezione Special Olympics. Gli Atleti Spezzini sono stati protagonisti nelle gare sui remoergometri nelle prove sui due minuti con Aldo Bertella. Splendida Medaglia d’Argento assoluto, Luca Tedeschi terzo gradino del podio e nelle rispettive categorie Gloria Cattani prima classificata, Argento per Federica Granato, Oro per Francesco Nieri ed argento per Leonardo Lancia e nelle Staffette quattro per un minuto, Fantastica Medaglia d’Argento con Aldo Bertalla, Luca Bertella, Francesco Nieri con la inclusione straordinaria di Fabio Infimo canottiere che ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Rio 2016, a coronare la grande prestazione, ottimo sesto posto della Staffetta formata da Gloria Cattani, Federica Franato, Leonardo Lancia e Caterina Fulciniti. - Grazie agli Amici della Società DLF Chiusi ed in particolare a Chiara SACCO che hanno voluto fortemente la partecipazione degli Atleti Special Olympics a questi Campionati Italiani Assoluti di Indoor Rowing – esordisce Pino Cocco, responsabile del Settore Speciale della Canottieri Velocior –. Ancora una volta i nostri Atleti ci hanno regalato forti emozioni e grandi risultati di prestigio per la nostra Società che ci affianca e ci supporta insieme ai nostri favolosi familiari che sostengono le nostre trasferte – prosegue Cocco -. Ringraziamo anche la Federazione Canottaggio nella figura più alta del suo Presidente Giuseppe Abbagnale che non perdono occasioni di manifestazione Nazionali per avere la partecipazione, includere e promuovere il Movimento Special Olympics Canottaggio Coordinato dal nostro Tecnico Nazionale Paolo Ramoni che collabora in seno alla Federazione Canottaggio, un ultimo pensiero e ringraziamento lo rivolgiamo al Comitato della Croce Rossa di Follo ed alla Associazione Orsa Minore nostri partner che ci sostengono in tutte le nostre iniziative ed ora ci prepariamo per l’ultimo importante appuntamento sportivo di questo fantastico 2018 sabato 22 a Firenze per la settima edizione del Remy Christmas.