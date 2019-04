Squalificato Pignotti, due giornate ad Addae e una a Ninkovic

La Spezia - "Per condotta gravemente antisportiva, perché, al 42° del secondo tempo, colpiva un avversario, in possesso del pallone, all'altezza del volto con il gomito; per avere inoltre, dopo il provvedimento di espulsione, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con dei forti calci la porta degli stessi". Con questa motivazione il giudice sportivo ferma Bright Addae per due giornate dopo il rosso rimediato al "Picco" due giorni fa. Una giornata al compagno di squadra Ninkovic, come ad Adorni (Cittadella), Asencio (Benevento), Bruno (Pescara), Jajalo (Palermo), Lucioni (Lecce), Martinelli (Foggia), Minala (Salernitana), Sgarbi (Perugia), Scognamiglio (Pescara) e Valiani (Livorno).

L'Ascoli perde anche Francesco Lillo "per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale rivolgendo sia al Quarto Ufficiale sia ad un Assistente espressioni gravemente ingiuriose". Squalificato anche il team manager aquilotto Nazario Pignoti "per avere, al termine del primo tempo, rivolto ad un tesserato della Società avversaria un'espressione gravemente ingiuriosa".