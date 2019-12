Squalificato Erlic, gli fa compagnia lo spezzino del Cosenza Bruccini

La Spezia - Ecco che arriva il comunicato del giudice sportivo che ufficializza la squalifica del difensore dello Spezia Martin Erlic a causa della contestata espulsione ricevuta nel pareggio esterno con l'Entella.



Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SERIE BKT

Gare del 26 dicembre 2019 - Diciottesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GYOMBER Norbert (Perugia): per avere, al 40° del secondo tempo, in occasione della ripetizione dell'esecuzione di un calcio di rigore da parte della propria squadra, gridato in direzione di un Assistente espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARAMU Mattia (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ERLIC Martin (Spezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

LARIBI Karim (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

STRANDBERG Ken Remi Stefan (Trapani): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENEDETTI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUCCINI Mirko (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE VITIS Alessandro (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONNELLI Lorenzo (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

TAUGOURDEAU Anthony (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALZANIA Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIRICANO Stefano (Trapani): per avere, al 31° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Da mettere a referto anche la seconda ammonizione per l'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano.