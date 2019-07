Spunta un uruguaiano per completare la difesa

La Spezia - Un terzo acquisto dall'estero per lo Spezia? Guido Angelozzi valuta in queste ore di andare a pescare in Sudamerica il prossimo centrale difensivo da affiancare a Terzi, Marchizza, Erlic e Ceccaroni per la prossima stagione di serie B. Il nome fatto dalla Gazzetta dello Sport è quello di Fabricio Formiliano, 26enne uruguaiano del Penarol. Tre volte campione nel suo Paese, per tutti "Tito", è in possesso di passaporto italiano e quindi potrebbe in effetti sbarcare in Italia. Cresciuto nel Danubio, è passato anche dagli argentini del Newell's Old Boys. Marcatore grintoso e buon colpitore di testa, sarebbe una spalla per Terzi. In passato Angelozzi si era già affidato a un ex Danubio, ovvero quel Diego Polenta avuto a Bari per tre stagioni.