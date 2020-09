La Spezia - Un portiere, un terzino sinistro oltre a Marchizza, Ismajli che sosterrà le visite mediche in queste ore. E poi un altro centrale per tamponare la prolungata assenza di Capradossi. Questi potrebbe essere Koffi Djidji, 27enne difensore francese di proprietà del Torino in uscita dai granata. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche lo Spezia tra i club interessati all'ex Nantes. Per lui 34 presenze in serie A in due stagioni e un centinaio in Ligue 1.