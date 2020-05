Sport, seminario online gratuito per atleti e dirigenti liguri

La Spezia - Venerdì 22 maggio alle 20.30 è possibile partecipare gratuitamente al seminario on-line rivolto ad atleti, allenatori e dirigenti dello sport di tutta la Liguria organizzato dalla Scuola dello Sport del Coni. Dalle nuove piattaforme mediatiche al raggiungimento delle performance. Dagli aspetti più efficaci nel comunicare i nostri messaggi al giusto atteggiamento per raggiungere gli obiettivi. Proprio perché lo sport ci mette continuamente di fronte a nuove sfide parleremo di questi temi dando strumenti utili per essere competitivi nel mondo dello sport. Il corso, tenuto da Gianluca Tinfena e Nicolò Caselli, si svolgerà in diretta facebook. Per accedere basta semplicemente collegarsi a questo link: https://www.facebook.com/ConiLiguria/