Sport gratuito per le famiglie più 'fragili', le società spezzine ci sono

La Spezia - C'è tempo fino a giovedì prossimo, 16 gennaio, per iscriversi online al progetto Sport di tutti young, promosso da Sport e Salute Spa – la ex Coni Servizi -, che consentirà a bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali, di praticare gratuitamente corsi di attività sportiva e motoria pomeridiana grazie alla disponibilità delle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. “Sport di tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità – spiegano i promotori -. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui”.



I beneficiari dell’iniziativa saranno scelti sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (modello Isee) privilegiando le fasce più basse e i nuclei familiari con un numero maggiore di componenti. Nella graduatoria saranno tenute in considerazione le segnalazioni ricevute da parte dei servizi sociali degli Enti locali, con attribuzione del punteggio massimo. Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza italiana. Il servizio propone due ore a settimana di attività gratuita, per venti settimane, programmi diversificati per le diverse fasce d'età e copertura assicurativa per infortuni; operatori di sostegno in caso di disabilità. Le realtà spezzine che hanno aderito al progetto sono Volley Colombiera, Sport's inside, Karakal training, Us Canaletto, Accademia arti marziali, Atletica Duferco, Scorpions Fight Club, Basket giovani Papini. È possibile scaricare l'avviso pubblico e la domanda di partecipazione sul sito www.sportditutti.it