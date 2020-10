Sport giovanile stoppato dal Covid, contributi per le società spezzine

La Spezia - Una mano alle società sportive del capoluogo per aiutarle a fronteggiare la serrata forzata del periodo marzo-ottobre 2020, in particolare per quanto riguarda lo stop alle attività giovanili. Questo l'intento dell'avviso pubblico preparato dal Comune della Spezia, con un tesoretto di 30mila euro. Possono partecipare all'avviso pubblico associazioni e società sportive che svolgono le proprie attività nel settore giovanile, con sede legale e/o operativa nel Comune della Spezia. Queste realtà dovranno presentarsi singolarmente con un progetto nel quale vengano sinteticamente indicati finalità, luoghi, iscritti con quantificazione dei costi. Palazzo civico erogherà un contributo fino ad un massimo di mille euro, elevabile fino a 1.500 nel caso lo consenta un eventualmente esiguo numero di domande. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro fine anno.



I beneficiari saranno tenuti, si legge in determina, “a pubblicizzare il contributo ricevuto attraverso mezzi di comunicazione (ad esempio sito internet, social network, stampa, volantini, ecc.)”, evidenziando “la dicitura 'attività finanziata con il contributo del Comune della Spezia'”. Le proposte pervenute saranno esaminate e valutate da una Commissione appositamente nominata, la quale le valuterà sulla base di una serie di criteri: qualità e rilevanza sociale, competenze tecnico professionali ed esperienze maturate, piano economico dettgliato, numero di iscritti divisi per fascia d'età (vengono valutati i nati non prima del 30.10.2002), numero di iscritti disabili. Le domande dovranno pervenire mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata postale all’Ufficio Protocollo Generale del Comune della Spezia Palazzo Civico, Piazza Europa 1 – 19124 La Spezia oppure all’indirizzo di posta certificata

protocollo.comune.laspezia@legalmail.it entro e non oltre le 12 del giorno 31 Ottobre 2020.



Copia dell'avviso con tutta la modulistica è reperibile presso:

https://laspezia.acquistitelematici.it e sull’Albo Pretorio del Comune della Spezia è altresì visibile sul sito istituzionale www.comune.laspezia.it

Per eventuali ulteriori informazioni e supporto alla presentazione di proposte, i soggetti interessati potranno rivolgersi dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al Comune della Spezia – C.d.R Impiantistica Sportiva c/o Palazzo dello Sport G. Mariotti via della Pianta snc. - 19125 La Spezia tel. 0187 510218 e 0187 727432– oppure inviare via mail a:

fulvio.bonamino@comune.sp.it - massimo.toracca@comune.sp.it



