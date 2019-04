Sport e tecnologia, alla Round Zero arriva il PerfecTraining

La Spezia - Domenica 14 aprile dalle ore 9 alle ore 12, presso la Round Zero Gym ASD (via Dalmazio Birago 1), a La Spezia, si terrà un seminario completamente gratuito di presentazione e formazione sul nuovo dispositivo “PerfecTraining” capace di monitorare l’allenamento eseguito con pesi liberi o macchine isotoniche da utenti di ogni categoria, dall’atleta professionista al giovane principiante. I principi scientifici a cui si ispira il dispositivo sono quelli del professor Carmelo Bosco. Il PerfecTraining è in grado di fornire informazioni spesso trascurate nell'ambito di un allenamento ma di fondamentale importanza quali ad esempio, velocità e potenza. La prima parte del seminario, sarà incentrata sulla teoria, mentre la seconda sulla pratica che coinvolgerà pienamente tutti, per questo è necessario presentarsi in abbigliamento sportivo e muniti del proprio smartphone.

Il progetto ha impiegato tre anni per concretizzarsi ed è in continua evoluzione, ed è stato possibile anche grazie alla collaborazione di vari professionisti del settore delle scienze motorie. Attraverso il PerfecTraining sono stati testati atleti di livello olimpico ed è attualmente utilizzato dalla nazionale di scherma. La Round Zero gym ASD, del maestro Luca Riccardi, accogliendo questo evento si mostra ancora una volta attenta alle innovazioni e impegnata nello sviluppo del settore sportivo.

Inoltre a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario presentato dalla SmarTeam.