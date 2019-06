Sport da combattimento, giornata da incorniciare in casa Boxing class

La Spezia - Un altro strepitoso successo per la manifestazione di Sport da Combattimento denominata BOXING-DAY VI organizzata dalla Palestra BOXING-CLASS LA SPEZIA diretta dal Maestro Andrea Prassini. Numeri importanti anche per questa edizione che ha visto i contapersone dei negozi oltrepassare i 2.000 passaggi per vedere 54 atleti gareggiare nel pomeriggio nelle discipline Kick-boxing, boxe francese savate e thai boxe, oltre che i 48 bambini che si sono invece esibiti al mattino, il tutto accompagnato dalle motivazionali musiche curate dalla New Generation Sound di Valentino Ciuffardi. Per la palestra BOXING-CLASS LA SPEZIA sono saliti sul quadrato i baby fighter: Asia e Liam Berrardino; Giacomo Trentini; Emma Sguazzini; Matteo Pintus; Leonardo Angiolini e Matteo Micheli, tutti guidati all'angolo dal loro insegnante Nicholas Chiaramonti. Nella categoria Senior per il sodalizio giallo-nero, è invece salito sul ring il ventiduenne Alexander Cozzani -68 kg che ha vinto con verdetto unanime sul trentenne Manuel Benedetti del Team Biancolilla. Inoltre sempre per la BOXING-CLASS LA SPEZIA hanno tenuto una bella esibizione di pugilato i due atleti Achraf Mounatik e Matteo Guercio che hanno incrociato i guantoni sul ring e successivamente portato le tecniche di boxe sui colpitori tenuti dal Maestro Prassini. Ancora, per il Team giallo-nero, il vocalist Fabio Di Toma, da sempre presente ai vari BOXING-DAY, ha chiamato sul ring il Tecnico FPI Armando Bellotti che da un anno e mezzo fa parte della BOXING-CLASS LA SPEZIA e che oltre a svolgere attività di Tecnico, ha intrapreso un'ottima carriera manageriale di intermediazione pugilistica a livello professionistico internazionale che ha già dato la possibilità a diversi pugili italiani di farsi notare all'estero su prestigiosi ring come quello del Paramount Theatre di Huntington (New York) dove ha recentemente potuto combattere il pugile italiano Simone Tyson Federici. Fabio Di Toma ha inoltre chiamato sul ring il Campione del Mondo di K1 Hamza Imane dalla Palestra Grifa Gym che vanta un grande record con 71 match di cui 55 vinti, 14 persi e 2 pareggi; Campione Italiano WKA K1 professionisti cat. 72Kg oltre che molte altre vittorie su prestigiosi ring. La giornata si è conclusa con uno strepitoso match tra il beniamino locale Omar Venturini della Palestra S.C. Virtus 1906 La Spezia contro il massese Dante Antonioli della Palestra Pugilistica Massese dove Omar Venturini si è aggiudicato il match ai punti con verdetto unanime e davanti ad un Centro Commerciale completamente pieno ed in piedi ad incitare ed applaudire, è stato premiato come vincitore del miglior match con un viaggio messo a disposizione all'organizzazione. Chiamato sul ring da Fabio Di Toma, il Maestro Andrea Prassini ha concluso la manifestazione ringraziando uno ad uno tutti i collaboratori della Società (rigorosamente in ordine alfabetico): Armando Bellotti; Jenny Tamburini; Francesco De Benedittis; Nicholas Chiaramonti; Paolo Bertoli; Serena Di Rienzo e Simona Bongi. L'organizzazione ringrazia infine tutti gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione: Bar Rudy; Iozzelli Magazzini Edili; Ristorante Il Ristoro Nell'Aia; Poliambulatorio Mercurio Medica; Versilgas; Jean Louis David di Santo Stefano di Magra; Rosticceria Tristana; Officina Meccanica Già Sommovigo; Conad Superstore C.C. La Fabbrica; Quick Silver Café; Betaland a Santo Stefano di Magra; Non Solo Tabacchi; Autoscuola GP; S.I.M.E.L.; B&B IL Casale del Giglio; Studio C&C Pratiche Auto; Lavanderia Giustoprezzo; Harmony Hair; Ristorante Al Cantiere; Caffetteria Dolce Amaro; Raggi Simone Impianti GPL e Metano; ForMe Fitness Experience; Micheli Marmi; Autofficina Zavettieri; Tabacchi Edicola; Santoni Group Immobiliare; Macelleria Saccomani & C.; Immobiliare Porta Parma; eSald; K2 Chocolate; Evolution Sport; Bar Tabacchi 2G; Autocarrozzeria Stefani Giampaolo.