Spigas Clienti e Spezia Calcio sempre più legate

La Spezia - Spigas Clienti, sponsor ufficiale dello Spezia Calcio, ha avviato in accordo con la società calcistica, altre due importanti iniziative per rafforzare il legame che, già da diversi anni, unisce nel profondo le due aziende del territorio. Dopo il successo della passata edizione, riecco “In diretta con le Aquile”, il programma di interviste digitali (condotto dal giornalista Leonardo Stefanelli) che Spigas Clienti realizza, in collaborazione con lo Spezia Calcio, sul proprio canale Instagram. In questa edizione Spigas intervisterà l’aquilotto del mese, riconoscimento conferito dalle votazioni dei tifosi spezzini al termine di ogni partita. A differenza della passata edizione, però, gli utenti non solo avranno la possibilità di partecipare alla diretta riportando nei commenti le domande da fare al calciatore, ma potranno anche partecipare a un simpatico contest. Il giorno prima della diretta, sul profilo Instagram di Spigas Clienti, l’azienda pubblicherà, infatti, tre domande, sotto forma di stories, relative al giocatore intervistato. Chi risponderà correttamente ai quesiti si aggiudicherà il contest. Sono in palio preziosi riconoscimenti. Premi e vincitori saranno svelati in diretta, nel corso

dell’’intervista. Il primo appuntamento, da non perdere, è fissato per questa sera, mercoledì 9 dicembre, alle 21, con

l’aquilotto del mese di novembre, il portiere Ivan Provedel.



E non è tutto, perché Spigas Clienti ha anche pensato ad una fantastica offerta commerciale per i suoi utenti. Il suo titolo è “Accendi la tua passione”. Chiunque attivi un contratto di fornitura di luce o gas, o di entrambe, riceverà in regalo uno sconto direttamente in bolletta pari all’importo della maglia ufficiale dello Spezia Calcio. L’offerta consentirà a tutti i tifosi aquilotti di potersi riservare gratuitamente la maglia da gioco della squadra del cuore. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare lo store di Piazza Sant’Agostino 35, alla Spezia.