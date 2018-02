Spezzini in marcia verso una Bari gelata, ma il match non è a rischio

La Spezia - "C'è un po' di neve, ma non si ferma per terra. Quindi oggi pomeriggio fateli i compiti per domani". Ha scelto Facebook e un tono scherzoso per deludere le attese di molti studenti baresi, che speravano in una tregua dalla scuola grazie all'arrivo dei venti artici. Rassicura tutti il sindaco Antonio Decaro del capoluogo pugliese, così come non pare essere in dubbio lo svolgimento di Bari-Spezia di questa sera. Freddo tanto, ma non la neve che, qualche centinaio di chilometri più in su lungo l'Adriatico ha già imposto l'annullamento della partita di Pescara. Anche Cesena-Pro Vercelli è peraltro in dubbio.

Ci saranno anche alcune decine di tifosi aquilotti, la maggior parte partiti la scorsa notte in pullman. A Bari l'abbraccio con i gruppi di casa, legati da amicizia a quelli spezzini. La prevendita al San Nicola è invece piuttosto fiacca per adesso, complice proprio il tempo inclemente. Attese circa 15mila persone.