Spezzini in Barcolana, soddisfazioni per Pekoranera e Pegaso

La Spezia - Andata anche l'edizione 2019 della Barcolana di Trieste per Pekoranera, la barca a vela di Davide Sampiero, in forza al Circolo Erix di Lerici. L'imbarcazione lericina ha trionfato nelle competizioni By Night e One Design, una doppia conferma rispetto allo scorso anno. Sampiero e il suo equipaggio non sono invece riusciti, come nel 2018, ad affermarsi come i primi della categoria Meteor nella classifica generale uscita dalla gara principale, tenutasi ieri, domenica 13 ottobre. L'esito è stato un quarto posto di categoria e un 452mo nella generale (su oltre mille partecipanti). Buoni risultati, sempre in casa Erix, anche per Biagio Pergola sul meteor Stagalla. Sempre a livello spezzino va messo a referto il 13mo posto nella classifica generale conseguito da Roberto Zambelli, armatore e timoniere di Pegaso (quarto nella classifica di categoria Max) in forza alla Lega navale della Spezia. A imporsi su tutti è stata Way of Life di Gasper Vincenc, imbarcazione meglio piazzata al termine di un percorso ridotto alla seconda boa per via della quasi totale mancanza di vento che ha caratterizzato la manifestazione.