La Spezia - Ancora una manciata di posti per chiudere il pullman e pensare solo alla trasferta. Il Gruppo Belini Frizzanti seguirà lo Spezia anche in quel di Perugia, sfida fissata per le 18 di sabato 8 febbraio. Partenza indicativamente prevista intorno alle 13.30-14 da Via Prosperi, a Migliarina. Prezzo 30 euro adulti 15 euro ragazzi. Per saperne di più basta visitare la pagina Fb del gruppo.