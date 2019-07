Speziamercato: D'Eramo al Rimini, Giuliani al Pontedera

La Spezia - Movimenti in casa Spezia Calcio dopo i primi colpi della settimana scorsa messi a segno da Guido Angelozzi. Il club di Via Melara attendo il rientro dei vari prestiti, Awua su tutti, per vederli in ritiro a disposizione di mister Italiano e nel frattempo piazza due giovani in serie C: il primo è Jacopo Giuliani che andrà a farsi le ossa in quel di Pontedera. L'altro è l'interessantissimo Michael D'Eramo, classe '99, che andrà al Rimini sempre in serie C: per lui, dopo tanti gol messi a segno con la maglia dell'Avezzano in D e sei ottimi mesi con la maglia della Primavera aquilotta, la chance della terza serie per vedere di che pasta è fatta. Entrambi i trasferimenti sono da intendersi a titolo temporaneo.