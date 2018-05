Spezia vincente contro il Parma? I bookmakers si fanno una risata

La Spezia - Non ci credono un granché le agenzie di scommesse al colpo di coda dello Spezia nella partita di stasera contro il Parma. Gli emiliani devono vincere per sperare di centrare il secondo posto, e in ogni caso i tre punti servono per ottenere il miglior piazzamento play-off possibile. Gli aquilotti sono salvi e giocano solo per salutare i tifosi. Così la quota per il successo casalingo tocca addirittura 6.25 mentre quella per il colpo esterno si ferma a 1.55. Lo stesso pareggio è ricco: arriva a 4.10. Nell'altra partita che vale il secondo posto Frosinone-Foggia, l'affermazione degli ospiti è quotata addirittura a 11.