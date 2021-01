Spezia, vicino il prestito di Saponara

La Spezia - Il trequartista classe 1991 Riccardo Saponara è vicinissimo allo Spezia. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli per il concretizzarsi del suo prestito dalla Fiorentina al club bianco approfittando della finestra invernale del calciomercato. Sarebbe il quarto prestito allestito per Saponara dalla società gigliata, che nelle ultime tre stagioni lo ha già girato a Samp, Genoa e Lecce. In passato il 29enne forlivese ha vestito le maglie di Ravenna, Empoli e Milan, collezionando numerose presenze con la nazionale Under21. Secondo indiscrezioni, quello allo Spezia sarebbe un prestito con diritto di riscatto. In questa stagione Saponara ha collezionato appena tre presenza in maglia viola tra campionato e Coppa Italia.