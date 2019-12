Spezia una media potenza, 7 milioni di monte ingaggi

La Spezia - Una "limatina" al monte ingaggi in casa Spezia, ma soprattutto un riequilibrio tra la parte fissa degli emolumenti e i premi, dimezzati rispetto ad un anno fa. E' quanto ha portato il conto tra uscite ed entrate in rosa dopo il mercato estivo in fatto di stipendi annuali ai calciatori. Guido Angelozzi chiude a settembre avendo ottenuto un risparmio di circa 700mila euro rispetto a dodici mesi prima, rimanendo sempre ben al di sopra del "ventre dell'onda" toccato nella stagione 17/18 che si configura ancora come la più risparmiosa dell'era Volpi, almeno in serie B. Gli ingaggi pesanti, che pure ci sono, derivano soprattutto dai calciatori arrivati in prestito dalla serie A, a cui partecipano in parte gli stessi club di appartenenza.

I dati depositati in Lega dai club dicono, senza alcuna sorpresa, che a fare la voce grossa sono Benevento (14.235mila compresi premi), Frosinone (13.492), Cremonese (12.909), Empoli (12.103) e Chievo Verona (11.962). Grandi paracadute dalla serie A e grandi disponibilità finanziarie per le "magnifiche cinque", tutte saldamente sopra i dieci milioni. Alle spalle delle big spender ecco la Salernitana (9.767) e il Crotone (8.347). Anche questa una conferma, ma da notare come i calabresi siano riusciti ad abbattere le spese di un paio di milioni smaltendo forse gli ultimi contratti onerosi ereditati dagli anni in serie A. Il gruppone centrale sta tra i 7.7 milioni dell'Ascoli e i 6 milioni quasi netti del Pordenone. In mezzo ci sono, dal più al meno: Pescara, Entella, Spezia, Perugia, Pisa e Venezia. A seguire le altre. Chiude come sempre il Cittadella di poco sopra i 3 milioni di monte ingaggi annuale.



Lo Spezia. La media della serie B è di 7.998mila euro. Gli aquilotti sono quindi leggermente sotto, erano la nona forza economica del campionato e perdono due posizioni. I 7.836mila euro di stipendi ai calciatori della prima metà della stagione 18/19 sono diventati 7.183mila odierni. L'impegno economico sostanzialmente rimane immutato, ben sopra i 5.658mila toccati a fine estate 2017. Presto per analizzare la spesa in rapporto alla resa, ma diciamo che solo ultimamente la classifica inizia ad assomigliare alla spesa per il personale.

E' del tutto evidente come la plusvalenza derivata dalla cessione di Okereke dal Brugge non abbia mutato le politiche societarie. Quella sola entrata, attorno ai 10 milioni di euro, basterebbe a finanziare un anno e mezzo di ingaggi della rosa odierna. Dato come sempre da sottolineare è il fatto che lo Spezia ha solo cinque giocatori in prestito (Scuffet, Ragusa, Federico Ricci, Marchizza e Benedetti) mentre il resto sono tutti di proprietà, a fronte della rosa più giovane del campionato. Dato da non sottovalutare, perché la patrimonializzazione di un club, ovvero l'investimento in ottica di plusvalenze future, è variabile indipendente dal risparmio, che si può ottenere anche grazie a tanti prestiti. In ogni caso difficile il monte ingaggi venga ritoccato in maniera sensibile durante il mercato di gennaio, in un senso o nell'altro.