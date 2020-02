Spezia, un solo ko in tredici partite. Pordenone battibile lontano dalla Dacia Arena

La Spezia - Una sola sconfitta nelle ultime 13 giornate per lo Spezia, 2-3 a Pisa lo scorso 9 novembre; nel mezzo per i liguri 6 successi e 6 pareggi. Il Pordenone sta costruendo il suo sogno serie A in casa: 26 punti su 35 dei “ramarri” sono stati ottenuti

alla “Dacia Arena”, mentre in trasferta i friulani palesano problemi con 5 sconfitte su 10 partite giocate (50%) e seconda peggior difesa esterna del torneo, 22 gol subiti – come l’ Ascoli -, peggio solo il Trapani con 24. Friulani scatenati e fragili nei primi 15’ di gara: 6 le reti friulane segnate (come Empoli e Benevento), 6 i gol subiti dai neroverdi (record come Trapani, Perugia e Salernitana).