La Spezia - Rientrato da Benevento con l'amaro in bocca per il risultato e per alcuni episodi arbitrali che non sono piaciuti, stamani lo Spezia di mister Italiano si è subito ritrovato al Comunale di Follo per la prima seduta a porte chiuse in vista del turno infrasettimanale. Mercoledì sera infatti al Picco arriverà il Pescara impegnato oggi nel posticipo delle 21 contro l'Ascoli.

Interrotta la lunga serie positiva gli Aquilotti sono pronti a ripartire con il piede giusto e in questi e già dalla seduta odierna hanno iniziato la marcia di avvicinamento all'importante impegno casalingo che con tutta probabilità non avrà limitazioni per la presenza di pubblico visto l'evolversi della situazione coronavirus in Liguria.