Spezia, solo due sconfitte con le altre "sorelle"

Al cospetto delle sette formazioni che la precedono, le Aquile hanno ceduto il passo soltanto al Verona e al Pescara.

La Spezia - I 26 punti in classifica fin qui raccolti sono ripartiti fra i 18 in casa e gli 8 in trasferta. Okereke e compagnia hanno segnato 16 volte in Viale Fieschi subendo nove reti, mentre fuori i gol messi a segno sono stati 9 (sei soltanto fra Crotone e Livorno), contro gli undici gol subiti. Interessante il confronto con le prime sette squadre della cadetteria. Lo Spezia ha vinto contro Benevento, Cittadella e Brescia, pareggiato contro il Lecce e la capolista Palermo, perso contro Hellas Verona e Pescara, quest'ultima capace di passare per 3-1 al "Picco". Di gare deludenti a memoria si ricorda senza dubbio l'esordio in campionato a Venezia, perché anche quando si è perso, lo Spezia ha giocato e combattuto evitando oltreché passivi over anche brutte figure in fatto di prestazioni. Se sono mancati i gol, soprattutto nella fase autunnale, non sono mancati nè il gioco nè la capacità di andare in porta.