Spezia senza guizzi, ma un un colpo fortunato di Corbo può bastare

Per gli aquilotti della coppia Ferrario-Corallo, vittoria di misura all’esordio della Viareggio Cup contro i “cugini” di Abuja.

La Spezia - SPEZIA-ABUJA 1-0

31’st Corbo



SPEZIA

Dejardins; Castagnaro, Milani, Corbo, Martorelli (14’st Capelli); Figoli (21’st Cerchi), Benedetti (42’st Tregrosso), Giuliani, Awua; Vatteroni (14’st Scarlino), Suleiman (42’st Marinari). A disp. Mazzini, Cerretti, Del Gaudio, Della Pina, Dell’Amico, Lepri, Calzetta, Bertacca, Bettella, Bellotti, Pisani.

All. Moreno Ferrario, Riccardo Corallo



ABUJA

Ikechukwu; Bashir, Akulo, Owolabi, Anih Kelit; Abubakar (36’st Koko), E. Moses, Mairiga, Aminu (42’st Ajibola); Samson, Godspower. A disp. Oro, Shaibu, S.Moses, Akinyemi, Kuye Michel, Samuel Chisom, Ajady, Lukman.

All. Renzo Gobbo



Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni

Assistenti: Leonardo Brizzioli di Perugia, Antonio D’Angelo di Perugia

Ammoniti: Abubakar, Owolabi, Figoli



Cronaca.

Primo tempo senza grandi emozioni, poche le azioni da gol e tutte di marca spezzina. Il pressing alto degli africani dell’Abuja tengono a bada i ragazzi di Ferrario e Corallo, che si rendono pericolosi con un paio di cross dalla sinistra. In un caso Suleiman calcola male le distanze e impatta debolmente, in un altro Benedetti e Figoli si lanciano sulla stessa traiettoria scontrandosi in volo. Renzo Gobbo chiama i suoi all’ordine in inglese, mentre lo Spezia amministra il pallone senza mai trovare il guizzo. A suo agio Awua nel giostrare il pallone, tuttavia non arriva mai la verticalizzazione decisiva.



Incredibile il rigore negato dall’arbitro Bianchini a Figoli quando erano passati dieci minuti nel secondo tempo. Slalom dell’esterno che era riuscito a superare due difensori prima di venire abbattuto all’altezza del dischetto da Akulo. Il direttore di gara decide per la simulazione.

Partita non bella, con tanti errori da una parte e dall’altra. I bianchi tengono il pallino del gioco ma rimangono lontani dalla porta. Scarlino sulla fascia porta un po’ di brio, ma per passare serve una papera di Ikechukwu che manca un la presa alta da calcio d’angolo: la palla centra in petto di Corbo e finisce in rete.



A ridosso del novantesimo per poco non si ripete l’estremo difensore nigeriano, questa volta è Milani a colpire di testa ma un difensore provvidenzialmente appostato sulla linea di porta evita il raddoppio. Durante il recupero Samson può a sua volta impattare di testa al centro dell’area, ma il pallone finisce lontano dalla porta. Esordio non entusiasmante degli aquilotti, ma tre punti che fanno classifica. Le prossime saranno avversarie ben più impegnative.