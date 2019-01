Spezia senza gol alla prima dell’anno dal 2015

La Spezia - Non è affatto un mistero che lo Spezia non ama molto tornare in campo dopo la lunga pausa natilizia. Un'idiosincrasia confermata dai numeri, ovviamente isolando la statistica alle sole gare relative al campionato. Le aquile non vincono oramai dal 2014, 2-1 al Cittadella sempre in serie B, poi sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Non solo: alla prima dell’anno “aquilotti” senza gol da 271’: l'ultimo centro è di Niccolò Giannetti in uno Spezia-Varese 1-1 del 2015) poi 0-0 al “Picco” contro il Bari (2016) ed il Palermo (2018) e sconfitta a Salerno (0-1, 2017).