Spezia primo per una notte, questione di differenza reti

La Spezia - Lo Spezia ricomincia da tre come Salernitana e Ascoli, ma a differenza loro lo fa in trasferta e senza subire reti. Per quel +3 in fatto di differenza reti gli aquilotti sono primi nella classifica provvisoria della primissima giornata. Un dato che vale più come curiosità che come statistica, ma che fa piacere pensando che gli aquilotti non riuscivano a partire con i tre punti dal 2012. Ci aveva pensato allora Marco Sansovini con una doppietta a recuperare e battere il Vicenza al "Picco", con Michele Serena in panchina. Da allora tanti pareggi e qualche sconfitta, soprattutto lontani dal Golfo dei Poeti. Tra domani e dopodomani si giocano Empoli–Juve Stabia, Perugia–Chievo e Pordenone–Frosinone per completare il turno.