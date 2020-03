Spezia prepara Castellammare, Juve Stabia senza tifosi e quattro giocatori

La Spezia - Ha osservato i suoi compagni giocare e vincere nell'ultima partita a porte aperte del calcio italiano e domenica è pronto a ritornare disponibile dopo il turno di squalifica. Luca Mora sarà una delle tante novità dello Spezia che calerà a Castellammare di Stabia per questa prima volta a porte chiuse. Possibile che l'ex capitano della Spal, così come l'assist-man della rosa Paolo Bartolomei (già sette volte ha mandato in gol i suoi compagni), Capradossi, Nzola, Federico Ricci e Salva Ferrer siano nell'undici di partenza che sfiderà le Vespe, reduci dalla sconfitta di martedì a Pordenone. Una Juve Stabia che oltre a non poter contare sull'apporto dei propri tifosi che si fanno sempre sentire in uno stadio piccolo e raccolto come il "Romeo Menti", dovrà pure far fronte al blocco di assenze per recidività in ammonizioni che colpirà nelle prossime ore ben quattro giocatori: Tonucci, Mallamno, Daddae e Germoni. Mister Calabria dovrà inventarsi qualcosa.