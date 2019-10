Spezia peggior difesa, Benevento miglior attacco della B

La Spezia - In questo disastroso inizio di campionato, paradossalmente, lo Spezia si mostra squadra capace di andare in gol, pur senza un attaccante centrale in sostituzione del lungodegente Galabinov. In Spezia-Benevento si sfidano infatti le due vice-cooperative del gol nella serie B 2019/20, con sette marcatori a testa. Meglio ha fatto, finora, solo l’Ascoli con otto giocatori mandati in gol. La sfida di domani mette di fronte gli opposti nelle difese della Lega B 2019/20, dopo sei

giornate: Spezia peggior difesa con 12 gol subiti (come Juve Stabia e Pescara), Benevento bunker con tre sole

reti al passivo (come il Crotone). Il Benevento è rimasto una delle due compagini della serie B 2019/20 ancora imbattuto, dopo 6 turni, come la capolista Empoli.