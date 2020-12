Spezia, pausa sino a domenica. Lunedì giorno di tamponi

La Spezia - Qualche giorno per riposare, rifiatare e riflettere ma non è certo una fine dell'anno come è stata negli ultimi anni: niente lunga pausa invernale, visto che il campionato è partito con un mese di ritardo e bisogna arrivare a maggio, non oltre, per la nazionale. Le aquile di mister Italiano dopo il ko contro il Genoa sono a riposo per quattro giorni con raduno fissato per lunedì 28 dicembre per svolgere i consueti esami anti-Covid 19, necessari per tornare in campo il giorno seguente, quando si inzierà a preparare la sfida del 3 gennaio contro l'Hellas Verona.