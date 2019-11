La Spezia - Un buon sonno in terra calabrese ed un risveglio per una volta senza fretta. Archiviata con un pareggio in rimonta la sfida di Cosenza, le Aquile torneranno in Liguria nel pomeriggio di oggi con volo aereo da Lamezia Terme. Domenica di riposo assoluto per recuperare qualche acciacco dalla concitata gara del "Marulla" per poi riprendere lunedì pomeriggio a lavorare in preparazione della supersfida al Livorno. Contro i labronici si torna a giocare al sabato alle 15.