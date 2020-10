Spezia, oggi è giorno di tamponi, domani la partenza per il Veneto

La Spezia - Trasferta scomoda quella del "Tombolato" vuoi perché nel mezzo di una settimana di impegni gravosi, vuoi perché lo Spezia è costretto al viaggio sistematico, sia quando gioca in casa sia quando deve andare a fare visita. In questo caso, col "Picco" nei lavori, è stata proprio la società bianca a chiedere l'inversione del campo, non avendo altra scelta. Aquie reduci dal rocambolesco pareggio di Parma, tornate subito al lavoro sul terreno del "Comunale" di Follo, in vista della sfida di Coppa Italia, in programma mercoledì pomeriggio in casa del Cittadella. Lavoro di scarico per i titolari del match disputato al "Tardini", mentre il resto del gruppo è sceso in campo impegnato tra riscaldamento tecnico, torelli e partitella su campo ridotto.



E sul fronte infortunati ieri lavoro di scarico per Ismajli e Acampora, Mattiello prosegue nel programma di avvicinamento al rientro in gruppo, così come Ramos, mentre Galabinov, Zoet, Mastinu e Capradossi proseguono nei programmi personalizzati. Italiano pensa ad una formazione chiaramente molto diversa da quella che ha pareggiato a Parma e da quella che domenica sfiderà la Juventus Campione d'Italia, con un undici che vedrà in campo chi ha giocato di meno e chi ha bisogno di trovare il minutaggio partita. Oggi sono in programma i consueti tamponi, seguiti da una seduta di allenamento a porte chiuse, prima della partenza alla volta del Veneto.



Nel frattempo l'Aia ha reso noto che sarà Marco Serra della sezione di Torino a dirigere la sfida tra Cittadella e Spezia, valida per il 3° turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 15 sul terreno del ‘Tombolato’ di Cittadella. L'incontro vedrà come assistenti Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro e Marco Della Croce di Rimini; Quarto Ufficiale sarà Mattia Caldera di Como.