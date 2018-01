Spezia occhio a Stefano Moreo, scoperto da uno spezzino

La Spezia - E' l'attaccante classe 1993 Stefano Moreo il nuovo acquisto del Palermo. Il 20 gennaio scorso sarà al "Picco" della Spezia, una città a cui in qualche modo deve qualcosa. A lanciarlo in serie B è stato infatti lo spezzino Andrea Grammatica ai tempi in cui lavorava per la Virtus Entella. Con i chiavaresi l'esordio in cadetteria nel 2014 dopo essere stato prelevato dalla Caronnese, poi un brutto infortunio che ne ha ritardato l'esplosione. "È una soddisfazione immensa per me - spiega Moreo a palermocalcio.it - arrivare in un club di questo livello. Essere acquistato da una società così importante a livello nazionale mi riempie d'orgoglio. Voglio ripagare la fiducia che il Palermo ha avuto nei miei confronti e dimostrare che posso fare bene con questa maglia".

Il nuovo attaccante rosanero, che indosserà la maglia numero 9, si ispira a Mario Mandzukic: "Molti mi paragonano a lui - prosegue -. E' da un po' che lo seguo, cerco di osservare ogni dettaglio ed imparare quanto più possibile". Moreo arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Venezia.