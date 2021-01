La Spezia - La sconfitta contro il Verona costa il diciottesimo posto in classifica. Per la prima volta gli aquilotti, prima giornata esclusa, sono nelle ultime tre posizioni. Sono 11 i punti, a pari merito con Torino, che ha una migliore differenza reti, e del Genoa, che l’ha peggiore. Momento delicatissimo della stagione. In sei giornate un solo punto per Italiano e la sua squadra.