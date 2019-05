Spezia in ritiro, c'è anche Okereke

La Spezia - Scene di (stra)ordinaria follia a Lecce per la partita che vale un campionato. C'era ampiamente da aspettarselo questo tamtam mediatico dal tacco d'Italia dove ci si attende soltanto una vittoria per ritrovare la serie A che dalle parti di Via del Mare manca dal 2012, quando oltre alla retrocessione sul campo dalla Procura Federale arrivò un'altra retrocessione, questa volta nell'allora Prima Divisione di Lega Pro, per illecito sportivo relativo alla vicenda del calcioscommesse.



E' passato parecchio tempo e la piazza giallorossa vuole regalarsi un sogno. Cercherà di trasformarlo in incubo, lo Spezia di Pasquale Marino che dovrà farsi valere davanti a 30mila tifosi e alla ribalta televisiva nazionale visto che la Rai seguirà in diretta la partita. La truppa aquilotta, dopo l'ultima seduta di allenamento casalinga di ieri, ha raggiunto la Puglia dove questa mattina ha svolto la rifinitura pre gara. C'era curiosità per sapere cosa aveva deciso il tecnico di Marsala a proposito di David Okereke dopo lo stop precauzionale osservato nella sfida contro il Crotone. Ebbene l'attaccante nigeriano fa parte della comitiva, anche se resta da capire se entrerà davvero in campo.



Della lista dei convocati fanno parte i portieri Lamanna, Manfredini e Barone, i difensori Brero, Augello, Crivello, Capradossi, Terzi, Ligi, De Col, Vignali, i centrocampisti Mora, Ricci, Crimi, Bartolomei, De Francesco e Maggiore, gli attaccanti Pierini, Galabinov, Gyasi, Okereke, Bidaoui e Da Cruz.