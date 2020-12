Spezia in campo vista Bologna, Nzola si allena

La Spezia - Rientrato nella serata di ieri da Crotone, questa mattina lo Spezia è tornato subito in campo per preparare il match infrasettimanale contro il Bologna, in programma mercoledì alle 20.45 al Picco. Seduta di scarico per i titolari della sfida di ieri finita 4 a 1 per i calabresi, in campo il resto del gruppo, tra cui Mbala Nzola. Problemi invece per Daniele Verde, costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo verde e che nei prossimi giorni verrà sottoposto agli esami del caso.

Domani nuova seduta di allenamento a Follo, seguita dai consueti test anti Covid-19.