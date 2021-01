Spezia in campo, isolato componente gruppo squadra con sintomi da raffreddamento

La Spezia - Ultima seduta del 2020 per le Aquile di mister Italiano, che sui terreni del "Comunale" hanno proseguito ieri nella preparazione alla sfida con il Verona, in programma domenica pomeriggio sul manto erboso del "Picco". Come di consueto il gruppo ha lavorato intensamente tra riscaldamento tecnico, sviluppo offensivi e partitelle. Il gruppo è tornato in campo oggi pomeriggio. Da lunedì sarà tempo di calciomercato con Mauro Meluso, che oggi 1° gennaio compie 56 anni, impegnato innanzitutto nelle operazioni di sfoltimento della rosa.



Tornando al campo, lo Spezia Calcio informa che un componente del gruppo squadra, risultato negativo al tampone effettuato il 27 dicembre, è stato posto precauzionalmente in isolamento dopo aver evidenziato alcuni sintomi da raffreddamento, i quali richiedono un approfondimento diagnostico che verrà effettuato nei prossimi giorni come da protocollo. Il prossimo avversario è l'Hellas Verona di Juric, una delle sorprese positive della serie A: il gruppo si è ritrovato nella tarda mattinata del primo dell'anno allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera del Garda con le seguenti attività: riscaldamento tecnico, mini-partita a tema, lavoro tattico. Domani la seduta di rifinitura in preparazione al match che si rinnova in serie A dopo tante sfide in cadetteria.