Spezia giovane e convincente, età media fra le più basse della B

La rosa a disposizione di Marino subito dietro al Perugia nella graduatoria delle più giovani. Chiude la Cremonese.

La Spezia - Con una media di 25 anni e 28 giorni il Perugia è la squadra più giovane di tutta la serie cadetta, in una particolare classifica che vede invece “l'anziana” Cremonese all'ultimo posto con i suoi 28 anni e 168 giorni di età media. E lo Spezia? Gli aquilotti sono subito a ridosso degli umbri, dietro al Brescia capolista, al Verona e al Carpi. La rosa degli aquilotti infatti ha una media di 26 anni e 148 giorni tradotta sul campo in talento e voglia di crescere ancora. Non solo da parte dei più giovani come i '98 Maggiore e Pierini o i '97 Okereke e Da Cruz, ma anche dei più esperti come il capitano Terzi (classe 1984), Mora, Bartolomei e Lamanna. Tutti protagonisti di un gruppo unito che ha mostrato grande solidità anche nei momenti più delicati della stagione e che ora, messa definitivamente alle spalle la questione ricorsi, punta ad un finale di campionato nel quale proprio esperienza e voglia di emergere potranno fare la differenza.