Spezia femminile, pokerissimo alla Lucchese

La Spezia - Partenza con il botto per lo Spezia Calcio Femminile nell'esordio in Coppa Italia. Nel triangolare che comprende oltre alle aquilotte anche Libertas Lucchese e Pontedera, la squadra di Roberto Morbioni travolge nella prima sfida la Lucchese con un 5-0 addirittura stretto, tanta è stata la differenza vista in campo. Grande coraggio, molta voglia sopratutto da cinque ragazze provenienti dalla provincia Toscana, oltre che ad una importante e divertente idea di gioco voluta dal mister hanno convito della bontà del progetto e lasciamo ben sperare per il campionato. Hanno giocato Montefiori, Rollero, Nellini, Lehamnn ( 28's.t. Chilosi )Serban ( 17' s.t. Tognarelli) Bengasi, Di Lupo, Repetto ( 28 s.t. Bernardi ) Battolla ( 16 s.t. J Rossi ) Pascotto, Zambon ( 30' s.t Gasperini ) A disp. Rossi C, Trenti All. Morbioni

Reti: 1° t.42' Bengasi 2° t 12' Zambon 17' Pascotto 28' Di Lupo 31' Pascotto

Prossimo impegno il 23 Settembre a Pontedera.