Spezia femminile dopo l'incidente: "Campionati sospesi d'ufficio, non su nostra richiesta"

La Spezia - Riceviamo da Asd Spezia Calcio Femminile



Con la presente, la società ASD Spezia Calcio Femminile chiarisce la propria posizione in riferimento alle conseguenze dell'incidente di Mercoledì 5 Febbraio scorso che ha visto, purtroppo, spezzarsi la vita di Mauro Fischietti e coinvolta la propria squadra di Calcio a 5 con conseguenze fortunatamente non particolarmente gravi.

Associandosi ancora al dolore della famiglia di Mauro , siamo comunque costretti a chiarire che i campionati di riferimento, Serie C Nazionale e Calcio a 5, sono stati sospesi d'ufficio dalle Federazioni , LND Dipartimento Femminile, Dipartimento Calcio a 5 e Comitato Ligure con data da destinarsi e non per richiesta della Società ASD Spezia C.F.

Nulla è più importante della perdita di una vita umana, ciò detto ci dissociamo dalle troppe voci e scritti che ci hanno visto coinvolti, nostro malgrado, additandoci come poco sensibili.

Con rammarico dobbiamo altresì constatare che con poco garbo è stato considerato un episodio che poteva, alla luce delle risultanze delle Autorità ( Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Soccorritori e Testimoni ), determinare una strage di proporzioni maggiori.



Asd Spezia Calcio Femminile