Spezia favorito sul Pisa secondo i bookmakers

La Spezia - Spezia favorito, almeno per i bookmakers, alla vigilia della partita di domani sera contro il Pisa. Posizione inevitabile per gli aquilotti visti i dieci punti di distacco in classifica fra le due squadre e l'ottima ripartenza dei ragazzi di Italiano dopo la sosta forzata a causa della pandemia. La quota per l'1 al Picco oscilla fra l'1,80 e l'1,89 mentre quella del pareggio sale a 3.30 fino ad un massimo di 3.60.

La striscia positiva dello Spezia nel proprio stadio fa invece salire ulteriormente la quota per l'affermazione esterna dei nerazzurri che vengono dati vincenti da 4.00 a 4.75 a seconda dell'agenzia.

Per quanto riguarda il risultato i bookmakers ipotizzano una partita con almeno due gol visto che l'1-1 è il risultato che “paga” di meno (7) mentre lo 0-0 è dato a 10.