Spezia, esordio in Coppa Italia alle 18 contro la Pro Patria

La Spezia - Spezia-Pro Patria si gioca alle 18 di domenica 11 agosto per evitare la sovrapposizione con il concerto di Gabry Ponte. A partire dalle 16 di martedì 6 sarà attiva la prevendita dei tagliandi per il secondo turno della Coppa Italia 19/20. I tagliandi saranno disponibili nei punti vendita del circuito ETES sul territorio nazionale, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 15.



PREZZI*

CURVA FERROVIA: € 10 intero, € 5 U14/DONNA

GRADINATA: € 15 intero, € 7 U14/DONNA

TRIBUNA: € 30, € 15 U14/DONNA

*comprensivi di diritti di prevendita



Ingresso OMAGGIO, già caricato sulla propria Eagle Card, per tutti coloro che alla data di domenica 11 agosto avranno già provveduto a sottoscrivere l'abbonamento alla Stagione 2019/2020 delle Aquile.





SETTORE OSPITI (2000 posti): € 10 intero



Si precisa che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.