Spezia, è il momento di tornare al lavoro

La Spezia - Archiviato il periodo di break relativo alla sosta invernale del campionato il gruppo di mister Marino si è dato appuntamento a questo pomeriggio in vista della ripresa degli allenamenti. Tutti tornati dalle vacanze, chi all'estero al caldo chi in montagna, ma c'è anche chi ha preferito ritornare alla casa natale, per stare un po' in famiglia. Ad ogni modo dalle 15 odierne, presso il centro sportivo 'Comunale' di Follo, i bianchi torneranno in campo per dare il via alla preparazione in vista del primo appuntamento del 2019 fissato per lunedì 21 gennaio, alle 21, quando sul terreno del 'Picco' è atteso il Venezia guidato da mister Zenga, per il posticipo della 1a giornata del girone di ritorno.