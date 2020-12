Spezia e Verona non pareggiano quasi mai nelle sfide al Picco

La Spezia - Uno dei gol più belli degli ultimi anni, non solo per lo Spezia ma per tutta la serie B e forse tutto il calcio italiano. Quello di Luca Mora in Spezia-Verona del febbraio 2019, finita 1-2 per gli ospiti dopo l'ottimo inizio degli uomini di Pasquale Marino. La terza sconfitta consecutiva degli aquilotti contro gli scaligeri nei tre più recenti incroci. Un digiuno che ha interrotto a sua volta una serie di otto successi di seguito ogni volta che i veronesi si presentavano al Picco. Allora segnò il pareggio Mattia Zaccagni, oggi il giocatore forse più in vista della squadra di Juric, prima che la rimonta fosse perfezionata da Gustafson.

Domenica sarà la diciottesima volta che le due squadre si incontrano in campionato a partire dal 1929. Score di 10 vittorie di casa, 5 quelle esterne e due soli pareggi, entrambi per 1-1. Risalgono al 193, reti di Sabbatini e Faggiotto, e al 1937 con marcature di Bermone e Bianchi. Gianfardoni mandò in campo Baratti, Farina, Santillo II, Michelini, Cattaneo, Venturini, Calzolai, Petrocchi, Bermone, Scategni e Zuliani. Da allora dodici partite senza mai dividersi la posta.