La Spezia - Spezia e Sampdoria... squadre di sostanza. Anche troppo, a guardare i numeri. Di fronte questa sera all'Alberto Picco la seconda e la terza formazione più ammonita della serie A 2020/21 dopo 16 turni: sono 48 quelli per lo Spezia, 46 invece per la Sampdoria. Non è allora casuale che le due liguri sono le due formazioni della serie A 2020/21 che subiscono il maggior numero di rigori dopo 16 turni: 6.