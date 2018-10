Spezia e Samp, 20mila euro per gli sfollati di Ponte Morandi

Le maglie di Ricci e Terzi vendute all'asta per 275 euro l'una.

La Spezia - Sono 20mila gli euro raccolti in occasione di Spezia-Sampdoria, finiranno agli sfollati del Ponte Morandi. Oggi a Genova una conferenza stampa alla presenza dei due club, del presidente della Regione Liguria e dell'assessore Giacomo Giampedrone ha fatto il punto sull'iniziativa che peraltro continua con l'asta della casacche di gioco. "Uno dei gesti che dimostra come non solo la città di Genova, ma tutta la Liguria si sia stretta attorno al capoluogo dopo la tragedia del ponte. La vicinanza del mondo dello sport e la sua generosità sono evidenti, non è solo la raccolta dei fondi ma anche accendere un riflettore sul dramma degli abitanti della Valpolcevera e dalle imprese. Ogni euro è importante, grazie a Sampdoria e Spezia", ha detto il governatore Giovanni Toti.

"E' stato molto bello che due amici si siano uniti per fare questa cosa assieme in così poco tempo - ha detto Marco Caroli, direttore marketing della Sampdoria - Grazie allo Spezia Calcio e agli spezzini che si sono dimostrati anche migliori dei genovesi per quel che riguarda l'asta delle maglie da gioco". Le maglie indossate da Galabinov (235 euro), Lamanna (240 euro), Terzi (275 euro), Okereke (200 euro), De Col (208 euro) e Ricci (275 euro) sono già state vendute in asta su www.charitystars.com. Rimangono ancora quelle di Augello, Bartolomei e Giani a disposizione.

"Ringraziamo la Sampdoria, i calciatori e i tecnici, e ringraziamo la popolazione spezzina che ha risposto come sempre accade in questi momenti. La nostra società è controllata dalla Social Sport che ha tra gli obiettivi quello di coniugare sociale e sport. Il nostro patron Gabriele Volpi ha dimostrato la sua attenzione con la donazione fatta ultimamente questo spirito", ha sottolineato l'ad aquilotto Luigi Micheli.