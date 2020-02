Spezia e Perugia le più giovani, ma Cosmi ha invertito il trend

La Spezia - Prendete le dieci formazioni più giovani mai scese in campo in questa serie B: cinque volte avevano la maglia del Perugia e tre quella dello Spezia. Anche questo è dato che risalta nella sfida di sabato prossimo al Curi, ovvero il coraggio di mandare in campo undici dall'età molto verde da parte dei due club. Caratteristica di Vincenzo Italiano e anche di Massimo Oddo, ormai ex allenatore degli umbri. La scelta della linea verde è stata infatti appannaggio della sua gestione, ma da quando Serse Cosmi è tornato sulla panchina della sua città il trend non si è confermato. Al contrario, lo Spezia del 2020 continua ad avere un'età media molto bassa anche recentemente: 24.3 contro il Cittadella e 24.5 contro il Pordenone.