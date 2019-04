Spezia e Perugia allergiche al pareggio. Numeri a confronto

La Spezia - Ben venti dei quarantacinque punti messi in saccoccia finora dal Perugia vengono lontano dal "Renato Curi". Giusto per dire che quando viaggia la truppa di Nesta ben si comporta e certamemente al "Picco" venderà cara la pelle per un match praticamente decisivo. Un Perugia che segna tanto (45 gol, due in meno dello Spezia) ma subisce ancor di più visto che con 46 gol al passivo è la terza peggiore della B dopo Carpi ed Ascoli. Perugia e Spezia hanno vinto lo stesso numero di gare, 13, mentre gli umbri ne hanno persa una di più (13 a 12). Di sicuro sono i club che hanno pareggiato di meno, sei volte i grifoni, sette gli aquilotti. Il miglior marcatore dello Spezia è Okereke (con un rigore), il Perugia ha invece in Verre il suo miglior realizzatore, con 12 sigilli (due rigori), mentre il talentuoso Vido, già a segno all'andato, è a 8.