molti assenti per covid e infortuni

La Spezia - Fra gli squalificati di giornata nessun giocatore aquilotto e nemmeno alcun calciatore del Parma. Appiedati per un turno il portiere di riserva del Torino, Vanja Milinkovic-Savic (per lui anche un'ammenda di 10mila euro) e lo juventino Federico Chiesa, espulso nel match contro il Crotone. Tra gli aquilotti si segnalano solo le ammonizioni per Julian Chabot e Alessandro Deiola, anch'essi alla prima sanzione stagionale.